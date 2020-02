L’operatore PosteMobile vuole raggiungere risultati soddisfacenti e proprio per questo che ha deciso di rilanciare le iniziative che hanno riscontrato più successo. Fino a nuova comunicazione, i clienti che vogliono cambiare operatore e passare a PosteMobile possono affidarsi a Creami Style e Creami WeBack.

Le due offerte sono attivabili da tutti i clienti che provengono da qualsiasi operatore telefonico, quindi non c’è l’obbligo sulla provenienza. Attualmente possono essere richieste esclusivamente sul sito ufficiale dell’operatore virtuale. Chi è interessato può recarsi alla seguente pagina dedicata.

Passa a PosteMobile: Creami Style e Creami WeBack

L’operatore che si appoggia a Wind per garantire segnale ai propri clienti, sta proponendo queste due offerte a dei costi bassi rispetto a tante altre. In questo modo è più facile attrarre l’attenzione dei consumatori, i quali desiderano risparmiare sulla propria offerta.

Per chi cambia operatore ed attiva l’offerta Creami Style, deve sapere che include dei credit per consentire l’utilizzo di minuti e sms. Nello specifico sono utilizzabili 500 credit per eseguire chiamate e inviare sms a tutti i numeri, e 5 giga per navigare sul web in velocità massima 4G. Il costo mensile è di soli 5 Euro e non è presente nessun costo di attivazione.

L’altra offerta, Creami WeBack propone credit illimitati per eseguire chiamate con qualsiasi numero nazionale e inviare messaggi a numeri mobili nazionali. Sono inclusi anche 50 giga di traffico dati in velocità 4G. Il costo mensile è di 9,99 Euro ed anche in questo caso non sono presenti costi aggiuntivi sull’attivazione.

Ricordiamo che offerte che vi abbiamo appena citato possono essere richieste soltanto online.