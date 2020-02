A causa dell’epidemia del Coronavirus, molte aziende del settore mobile e tecnologico hanno deciso di non partecipare più alla prossima fiera mondiale del Mobile World Congress 2020 che si dovrebbe tenere a Barcellona fra pochissimi giorni. Ogni giorno che passa la lista delle aziende che non parteciperanno più alla fiera si fa sempre più lunga. Quest’oggi, in particolare, HMD Global ha annunciato il suo ritiro dalla fiera.

HMD Global annulla la partecipazione al MWC 2020

Nonostante l’azienda finlandese HMD Global avesse già programmato di portare in veste ufficiale numerosi prodotti interessanti durante la fiera del Mobile World Congress 2020, quest’oggi ha annunciato di aver annullato la sua partecipazione. La causa risiede chiaramente nella diffusione del Coronavirus. Per HMD Global, infatti, la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei clienti e di tutte le parti coinvolte è la assoluta priorità. L’azienda ha infatti così dichiarato:

“Riteniamo che la decisione più prudente sia quella di annullare la nostra partecipazione al Mobile World Congress e vogliamo esprimere i nostri sinceri ringraziamenti al GSMA e alle altre autorità per i loro instancabili sforzi nel far fronte alle sfide legate al Covid-19. Desideriamo sottolineare come essi abbiano il nostro pieno sostegno in tal senso.”

Per questo motivo, non vedremo nessun nuovo smartphone a marchio Nokia durante la prossima fiera di tecnologia del MWC 2020 che si terrà a giorni. La situazione al momento risulta essere piuttosto complicata. In un primo momento, infatti, la GSMA aveva confermato che ci sarebbe stata comunque la fiera di tecnologia. Tuttavia, visto il ritiro di numerose aziende, GSMA deciderà entro venerdì 14 febbraio se annullare o meno il MWC 2020.