Queste ultime settimane sono state molto complicate a causa del Coronavirus. A causa di quest’ultima epidemia, infatti, ci sono stati non pochi problemi per diverse aziende soprattutto in ambito tecnologico. Molte aziende del settore, ad esempio, hanno già fatto sapere che terranno i prossimi eventi di presentazione soltanto online via streaming, onde evitare contatti tra persone infette. Il Coronavirus sta creando diverse problematiche anche per le aziende che avevano intenzione di partecipare alla prossima fiera mondiale del Mobile World Congress 2020. Le aziende Sony e Amazon, in particolare, hanno da poco reso noto che non parteciperanno al prossimo MWC 2020 che si terrà a Barcellona.

Niente Mobile World Congress 2020 per Sony e Amazon

L’epidemia del Coronavirus sta letteralmente creando il panico tra tutta la popolazione mondiale. A causa di questa epidemia mortale, infatti, in ambito tecnologico molte aziende hanno deciso di non tenere più eventi di presentazione fisici ma di tenerli solamente online, come già annunciato da Honor e Xiaomi qualche giorno fa.

Come già accennato, poi, diverse aziende del settore mobile hanno già dichiarato che non parteciperanno più alla prossima fiera mondiale di tecnologia del MWC 2020. Qualche giorno fa l’azienda sudcoreana LG aveva già comunicato la sua assenza, ma quest’oggi vanno ad aggiungersi anche l’azienda giapponese Sony e Amazon.

Nonostante quindi l’assenza di numerose aziende del settore tecnologico, gli organizzatori dell’evento che si terrà a Barcellona stanno cercando di tenere sotto controllo la situazione. L’evento tecnologico del MWC 2020 si terrà comunque, ma verranno ovviamente attuate alcune misure di sicurezza per controllare la situazione.