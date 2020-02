CoopVoce: ancora per poco disponibili le due ChiamaTutti low cost

Tra i gestori che più di tutti sono riusciti a sorprende, rientra anche CoopVoce, realtà che almeno durante i primi tempi non è riuscita per nulla ad esprimere il suo potenziale. Purtroppo la società aveva qualche demerito, tra i quali rientrava anche un’esigua scelta in termini di offerte.

Attualmente queste sono aumentate, soprattutto nei contenuti, altro tallone d’Achille individuato dagli utenti che non gli permetteva di scegliere una delle offerte proprio del gestore di casa Coop. In seguito però, dopo attente riflessioni, l’azienda ha pensato di modificare la sua strategia riuscendo dunque a trovare il bandolo della matassa. In questo momento infatti sembra che CoopVoce riesca a convincere tantissime persone a scegliere una delle sue offerte. Inoltre gli utenti hanno decretato proprio CoopVoce come uno dei più affidabili e non solo tra i virtuali.

CoopVoce: ci sono due offerte diverse tra loro che potete scegliere direttamente dal sito ufficiale, i prezzi partono da 5 euro al mese

I due nomi che gli utenti devono tenere d’occhio sono ChiamaTutti Top 10 e ChiamaTutti Easy. Queste sono le due offerte che CoopVoce ha in questo momento disponibili sul sito ufficiale.

Entrambi risultano davvero molto vantaggiose, sia per il prezzo che per i contenuti. Inoltre entrambe durano per sempre allo stesso prezzo, senza alcun tipo di scadenza. La prima include al suo interno minuti senza limiti per telefonare a chiunque in giro per l’unione europea, ma ci sono anche 1000 SMS verso tutti. Inoltre ecco 10 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo in questo caso è di soli 9 euro al mese per sempre.

La seconda offerta invece risulta molto più soft. Con un prezzo totale di soli 5 euro al mese, offre agli utenti 300 minuti verso tutti, 300 SMS verso tutti e 3GB di internet in 4G.