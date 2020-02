Fino a poco tempo fa sembrava che parlare di una rete 6G sembrava esagerato, troppo presto rispetto allo sviluppo attuale. Invece no. Diverse governi e società si stanno impegnando seriamente a raggiungere i primi step della futura rete di comunicazione. Ovviamente la Cina è sempre capofila quando si tratta di questi argomenti e infatti il lavoro in questione sta già andando a gonfie vele. Il ministero cinese della Scienza e della Tecnologia ha già dato inizio ai lavori preparatori coinvolgendo un gran numero di esperti.

Cosa si è scoperto in questa prima parte di lavoro. Apparentemente hanno voluto fornire qualche in dato e in merito alla rete 6G si sta parlando di velocità teoriche di ben 1 TB/s. Ovviamente potrebbe anche succedere visto che ne passerà di tempo prima di vere anche solo i primi test in merito, ma se fosse veramente così, una velocità del genere rivoluzionerebbe moltissimi aspetti della nostra società.

La rete 6G

La rete 5G, che per inciso le prime fasi di sviluppo risalgono al 2008, ha aperto una nuova frontiera per quanto riguarda l’Internet of Things. Considerato che comunque non è ancora questa rete non è ancora sfruttata al suo massimo, ma neanche minimamente, c’è solo da immaginare cosa si potrà fare con una velocità 1 TB/s.

Le comunicazioni raggiungeranno punti impensabili e i controlli da remoto saranno ancora più efficaci e precisi. Per intenderci con numeri più comprensibili, si potrebbero scaricare anche 40 film in 4K in appena un secondo con una connessione del genere, scaricare giochi in frazioni di secondo. Ovviamente si potrebbe definire un overkill.