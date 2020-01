Unieuro ha deciso di proseguire esattamente sulla stessa strada intrapresa qualche settimana fa, proponendo la nuova versione del Fuoritutto, una campagna promozionale destinata a far parlare di sè, proprio per i tantissimi prezzi bassi messi sul piatto dall’azienda.

Il Fuoritutto 2.0 vuole destabilizzare un ambiente molto fragile come quello della rivendita di elettronica, fino ai primi giorni del mese di Febbraio sarà possibile approfittare di una serie di occasioni estremamente interessati, sia in negozio che sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Ricordate sempre che per ogni ordine online è richiesto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Volantino Unieuro: tutti i prezzi fanno gola agli utenti

La campagna promozionale cerca di accontentare un po’ tutti, senza però andare a toccare dispositivi di fascia troppo alta, come i soliti Galaxy S10 o Galaxy Note 10. Il “top di gamma” preso in considerazione dal volantino Unieuro è solamente lo Huawei P30 Lite New Edition, risultante in vendita alla modica cifra di 359 euro.

Per il resto possiamo approfittare di tanti buoni prezzi su alcuni modelli di media qualità, come Oppo Reno 2Z in vendita a 299 euro, passando per un buon Asus ZenFone Max Pro M2 a 169 euro, oppure il Motorola Moto G8 Plus a soli 229 euro, per finire poi con lo Huawei P30 Lite a 249 euro (edizione 2018). Tutti gli sconti sono comunque riassunti tra le pagine sottostanti dell’ultimo volantino Unieuro, attivo sia online che in negozio.