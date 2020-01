Una delle migliori campagne promozionali degli ultimi anni è ormai prossima alla scadenza, il volantino Unieuro del momento riesce a sorprendere per la qualità generale dei prezzi effettivamente inclusi nel Fuoritutto, e per la capacità di non riservare sorprese al consumatore finale.

Tutti gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, possono essere effettuati anche sul sito ufficiale; coloro che sceglieranno di starsene comodamente seduti sul divano di casa, lo ricordiamo, dovranno però pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Non dimenticatevi dei codici sconto e delle offerte Amazon, incredibili prezzi bassi vi attendono sul nostro canale Telegram.

Volantino Unieuro: le migliori offerte del periodo corrente

I modelli di smartphone inclusi nella campagna promozionale sono davvero tantissimi, il volantino Unieuro riparte dal Samsung Galaxy S10e, un top di gamma leggermente decaduto con il passare del tempo, attualmente in vendita a 439 euro.

Il modello più recente, e da consigliare a tutti coloro che vogliono risparmiare, puntando allo stesso tempo ad un buonissimo dispositivo, è rappresentato dallo Huawei Nova 5T in vendita a 399 euro. L’ultima soluzione che vi possiamo consigliare riguarda l’acquisto dello Huawei P30 Pro, ottimo top di gamma, acquistabile a 699 euro nella canonica versione no brand con la garanzia legale della durata di 24 mesi.

Il volantino Unieuro sorprende anche per la qualità degli sconti applicati su smartwatch, tablet, notebook, elettrodomestici e moltissimo altro ancora. Per approfittare degli sconti potete recarvi personalmente in negozio o direttamente sul sito ufficiale, ricordando le limitazioni legate alle spese di spedizione.