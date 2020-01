Il volantino Unieuro, di natura Fuoritutto, riesce a soddisfare le richieste dei consumatori proponendo una lunga serie di prezzi bassi tra cui è possibile scegliere per cercare di risparmiare e di spendere il minimo indispensabile con i propri acquisti.

Tutti coloro che sceglieranno di assecondare la campagna dell’azienda potranno concludere le compravendite sia online che nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, ricordando comunque che un acquisto sul sito comporta una spesa aggiuntiva per la consegna a domicilio.

I codici sconto Amazon e le nuove offerte sono disponibili solamente sul nostro canale Telegram, li trovate elencati a questo indirizzo.

Volantino Unieuro: perché risparmiare è davvero così facile

Lo sconto più invitante dell’intero volantino Unieuro è sicuramente rappresentato dal Samsung Galaxy S10e, un dispositivo in vendita a 439 euro, dalle prestazioni molto interessanti anche se non ai livelli del Galaxy S10 (per quest’ultimo non dimenticate il Samsung Cashback, lo si può acquistare a soli 599 euro).

L’alternativa più recente, ed ugualmente performante, è rappresentata dallo Huawei Nova 5T, un ottimo dispositivo dalle buonissime prestazioni generali, in vendita comunque a 399 euro, un prezzo molto invitante se considerata la scheda tecnica nella sua interezza. Gli amanti del brand Apple, infine, troveranno pane per i loro denti con iPhone Xs a 649 euro, iPhone 11 a 759 euro o il nuovo Apple iPad di settima generazione a 339 euro.

Il volantino Unieuro lo potete sfogliare qui sotto, ricordiamo la presenza di sconti fissi su software games, film DVD e blu-ray, articoli da regalo e casalinghi, nonché cucine e cappe in generale.