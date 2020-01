L’arrivo del 5G è imminente. Siamo nel 2020 e nel nostro Paese (così come nel resto del mondo) tutto sembra essere pronto per la connessione del futuro. Anche se, ammettiamolo, le prime tariffe relative alla nuova rete sono un po’ esose e purtroppo, mancano ancora molti smartphone in grado di supportare tale tecnologia. Pensiamo ad Apple stessa, l’azienda leader nel mercato, che non ha nel proprio catalogo, un singolo prodotto con modem 5G integrato.Tuttavia, mentre le Nazioni si preparano all’inserimento del nuovo standard per le telecomunicazioni sul nostro mercato, c’è chi pensa già al 6G.

Sì, vi sembrerà strano, ma è proprio così. La società in questione è Huawei, leader nel settore delle infrastrutture e delle telecomunicazioni. Anche se tutti la conoscono come una delle case produttrici migliori al mondo nell’ambito “smartphone“, essa è nata come una compagnia di modem, ponti per le comunicazioni mobile e via dicendo. Stando alle voci di corridoio trapelate online, sembra che tutto si baserà sull’Intelligenza Artificiale avanzata e sullo sviluppo delle “ombre digitali”.