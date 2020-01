L’operatore che sta riscontrando un maggior successo da diverso tempo è sicuramente Vodafone che oltre a garantire un servizio di qualità, soddisfa gli utenti con il lancio di offerte sempre più convincenti.

In questo inizio di gennaio, l’operatore rosso è tornato alla carica con delle offerte mobili appetibili sia da un punto di vista economico che dalle soglie per comunicare e navigare. L’offerta di cui vi vogliamo parlare oggi prende il nome di Vodafone Special Unlimited 7 che sarà disponibile fino a nuova comunicazione. Si tratta di un’offerta operator attack, pertanto si consiglia di leggere in anteprima quale sia il target coinvolto.

L’offerta che mette paura ad Iliad

L’offerta Vodafone Special Unlimited 7 è una tariffa completa, infatti mette a disposizione dei nuovi clienti un grande numero di minuti, sms e giga. Ciò permette agli utenti di non terminare anticipatamente le soglie previste. Inoltre, il prezzo mensile è al di sotto del costo standard di 10 Euro.

Sono utilizzabili minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero senza scatto alla risposta, sms illimitati per messaggiare con qualsiasi numero mobile e ben 50 giga per navigare su internet in velocità 4G. Tutto questo al costo mensile di soli 7 Euro, con l’aggiunta di un contributo iniziale pari a 12 Euro (costo di attivazione), oltre al costo della nuova sim.

Come detto in precedenza, l’offerta è targetizza e ciò mette a disagio i clienti di qualche operatore telefonico. Chi proviene da Iliad, Fastweb Mobile e da vari operatori virtuali (esclusi Kena Mobile, LycaMobile, CoopVoce e ho.mobile), possono richiedere l’attivazione di quest’offerta.