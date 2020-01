Il bollo auto ed il canone Rai, nostro malgrado, non verranno aboliti nel 2020. La notizia è ufficiale ed ormai assodata, purtroppo dovremo fare i conti con le suddette imposte anche per gli anni a venire, ma per quale motivo non è stato possibile abolirli definitivamente?

La risposta è più semplice di quanto potreste immaginare, tutto è ruotato attorno al guadagno per lo Stato Italiano. Al giorno d’oggi, infatti, l’Italia non sta attraversando un periodo particolarmente florido, il debito pubblico è letteralmente schizzato alle stelle e, per non incorrere in multe salate dall’Unione Europea, o essere costretta ad aumentare l’IVA, ecco risultare impossibile rimuovere alcune tasse.

Canone Rai e bollo auto: quanto guadagna lo Stato Italiano?

Vi potreste davvero stupire dell’enorme guadagno alle spalle delle suddette imposte, il canone Rai, definita come la tassa di possesso di una televisione e dal costo annuo di 100 euro (addebitati tramite le bollette dell’energia elettrica), provoca un gettito fiscale di 1,5 miliardi di euro.

Il bollo auto, riscosso interamente dalle Regioni e pagato dai possessori di un mezzo di locomozione, raggiunge addirittura i 6 miliardi di euro annui. Il totale di 7,5 miliardi è davvero notevole, se considerate che stiamo parlando di tasse, in alcuni casi definite dall’Unione Europea anti-costituzionali e praticamente “illegali”.

E’ chiaro, come detto, che nonostante tutto al giorno d’oggi lo Stato non possa privarsi assolutamente anche del minimo guadagno, il rischio ed il pericolo di un aumento dell’IVA, che andrebbe a vessare ulteriormente la popolazione locale, aleggia sempre nell’aria pronto a colpire un’altra volta.