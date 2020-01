La famosa applicazione per la messaggistica istantanea curata da Facebook è attualmente in down. In queste prime ore della domenica mattina, molti utenti in tutta Italia stanno lamentando dei disservizi collegati a WhatsApp, specificatamente in relazione alle note vocali e alla possibilità di chattare con i propri contatti. Già i primi post stanno comparendo sulle bacheche e sui gruppi del social network blu, dove sono in molte le persone che richiedono feedback da altri utenti per verificare se la problematica sia solo propria o diffusa su grande scala. Cosa sta accadendo?

WhatsApp è in down: i messaggi vocali non vengono inviati in nessun modo

Consultando anche il portale di downdetector.it, è possibile scoprire che il down di WhatsApp sta coinvolgendo tutta la penisola italiana. Stando alle segnalazioni più recenti, la problematica maggiore riguarda proprio l’invio delle note vocali che sebbene vengano registrate senza alcun problema, esse non riescono ad essere trasmesse all’applicazione del destinatario rimanendo, di conseguenza, in caricamento o apparendo con una sola spunta.

Attualmente non figurano ulteriori disservizi, ma come già è accaduto in passato nulla è da escludere. Al momento il team di sviluppatori dietro l’applicazione di WhatsApp sta già lavorando per risolvere quanto sopra detto. Speriamo, quindi, che durante le prossime ore il problema rientri è che le note vocali possono essere inviate e recepite come al solito. Maggiori informazioni seguiranno se vi saranno aggiornamenti in merito. A questo punto della storia la domanda è una: Telegram gioverà nuovamente di questo down conquistando ancora più utenti?