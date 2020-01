Con milioni di utenti innamorati della storia avvincenti e ricca di azione, La Casa di Carta ha conquistato il cuore di tutti, approdando su Netflix qualche anno fa. Siamo giunti alla quarta stagione, in arrivo il prossimo 3 Aprile 2020 e i fan non stanno più nella pelle nel recepire nuove info online sul destino dei personaggi.

L’ideatore e showrunner Alex Pina, ha dichiarato che ci saranno nuovi intrighi e risvolti inaspettati per diversi personaggi, uno fra tutti, Nairobi. La giovane donna infatti, vediamo che nella terza stagione perde la vita, eppure nel teaser trailer della quarta compare poco prima della chiusura del video. Per quale motivo i produttori avranno inserito anche lei?

La Casa di Carta 4: il ritorno di Nairobi o abile mossa di marketing?

Al momento non sappiamo se a donna tornerà in pianta stabile essendo riuscita a salvarsi oppure se la sua apparizione sarà necessaria in qualche flashback raccontato dai protagonisti stessi. Se così fosse, la scelta di rappresentarla nel team, come si evince dal teaser da poco rivelato, risulterebbe un’abile mossa di marketing che porterebbe ancora più curiosità da parte dei fan.

Il pubblico infatti attende con ansia i nuovi sviluppi che la trama comporterà; se la terza stagione iniziava con uno slogan ben preciso “non centrano più i soldi. E’ una questione di famiglia”, su quale ambito verterà la quarta? Siamo certi che le sorprese e i colpi di scena non mancheranno. In attesa dell’arrivo della nuova season su Netflix, vi consigliamo di ingannare il tempo recuperando alcune delle altre serie cult che la piattaforma ha messo a disposizione, come Lucifer, Stranger Things e Le terrificanti avventure di Sabrina.