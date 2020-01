Il servizio streaming di serie televisive, film e video on demand più popolare al mondo, ovvero Netflix, ha iniziato il nuovo anno con delle importanti novità che faranno felici i suoi utenti.

Dopo aver riscontrato le cancellazioni di alcune serie televisive, adesso gli iscritti alla piattaforma si aspettano un cambio di rotta. Non a caso, è notizia proprio di questi giorni del rinnovo della serie televisiva popolare ‘Le terrificanti avventure di Sabrina’. Il trailer della nuova stagione sta entusiasmando i fan, i quali stanno attendono con grande fermento l’inizio della terza parte.

Le novità della terza stagione: ecco quali sono

Ormai sono due anni che la serie televisiva ha riscosso un forte successo da parte del pubblico, e le aspettative per la terza stagione sono alte. Per invogliare maggiormente i fan è stato reso pubblico il trailer della nuova stagione con il quale vengono annunciate alcune novità.

In sintesi, la terza stagione sarà concentrata sull’obiettivo di Sabrina Spellman, e sarà quello di salvare il suo fidanzato Nicholas Scratch. A dare una mano ci saranno i suoi ex compagni di scuola, i quali aiuteranno Sabrina a riprendersi il suo fidanzato.

Come detto in precedenza, i fan non vedono l’ora di guardare le nuove puntate e da quello che è emerso dal sito ufficiale, il prossimo 24 gennaio saranno disponibili i nuovi episodi. A riguardo, saranno in lingua italiana e verranno trasmessi sulla piattaforma.

Per rendere ancor più felici i fan di questa nota serie televisiva, il produttore Roberto Aguirre Sacasa ha annunciato la produzione della quarta stagione che sarà girata a breve.