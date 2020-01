La Play 50 Unlimited di 3 Italia è la promozione con la quale l’operatore telefonico cerca di sfidare le dirette rivali del mercato della telefonia mobile, quali sono appunto Iliad ed i vari operatori virtuali (definiti anche MVNO, Mobile Virtual Network Operator).

La promozione, come potrete facilmente immaginare, non è attivabile da chiunque, ma risulta essere disponibile in esclusiva proprio per coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da uno dei suddetti operatori telefonici. Con portabilità obbligatoria, il cliente si ritrova a dover pagare solamente 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile, essendo il costo di attivazione completamente scontato.

3 Italia: ecco i dettagli della migliore promozione del momento

Al suo interno è comunque possibile trovare un insieme di tantissimi contenuti, come 50 giga di traffico dati alla velocità del 4G e minuti illimitati verso tutti, ad un prezzo ridottissimo, soli 6,99 euro al mese a tempo indeterminato.

L’addebito del canone è automatico sul credito residuo della SIM ricaricabile acquistata, non è previsto nemmeno un vincolo contrattuale di durata, in altre parole si potrà richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza temere di dover pagare alcun tipo di penale.

La navigazione, come sempre accade quando parliamo di 3 Italia, è gratis fino alla velocità massima garantita dal 3G; nell’eventualità in cui doveste decidere di sfondare verso il 4G, allora sarete costretti (salvo promozioni dell’ultimo minuto) a pagare 1 euro in più al mese.

Nel periodo corrente, la Play 50 Unlimited di 3 Italia è distribuita anche tramite coupon con attivazione online, alcuni ex-clienti hanno segnalato di aver ricevuto l’invito diretto alla sua attivazione.