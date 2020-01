Iliad: tanti non sapevano che sul sito ci sono altre 2 promo

Dare fastidio ad un gestore come Iliad, ad oggi è davvero difficile, dal momento che include al suo interno una promozione imbattibile. Stiamo parlando della Giga 50, la quale è ormai conosciuta da tutti anche grazie alle pubblicità che in continuazione girano in TV.

In questo momento infatti sono pochi rivali in grado di offrire qualcosa del genere, ma ciò non significa che non possono riuscirci. L’obiettivo dei grandi colossi della telefonia italiana è certamente quello di battere il gestore proveniente dalla Francia che ora occupa il quarto posto in graduatoria. Tutto questo è stato possibile grazie alla perseveranza mostrata fin dal primo momento da parte di Iliad, che ora punta ancora più in alto. Come detto poche righe fa però bisogna difendersi, dal momento che ora si fa veramente sul serio con i tanti gestori concorrenti che sono determinati a riprendersi i loro utenti.

Iliad, sul sito ufficiale potete trovare due promozioni molto famose: ecco la Solo Voce e la Giga 40 per pochi euro mensili

Iliad proprio ora non può mollare, visto che la concorrenza sta accelerando rapidamente. Proprio per questo il gestore ci tiene a ricordare che sul sito ufficiale sono presenti altre due promozioni che potrebbero fare al caso di tante persone.

La prima è la Giga 40, promo che include al suo interno minuti ed SMS senza limiti da poter inviare a chiunque senza problemi. Inoltre sono disponibili anche 40 giga di traffico dati in 4G, e per un totale di soli 6,99 euro al mese per sempre. Segue la Solo Voce che invece per soli 4,99 euro al mese include solo minuti ed SMS senza limiti.