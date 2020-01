La piattaforma di contenuti in streaming Netflix anche nel 2019 non si è di certo trattenuta nel lanciare nuovi film e serie TV. Nonostante non capiti molto spesso che queste aziende rendano pubblici i dati sulla visione, oggi vogliamo parlarvi delle due serie TV più popolari dell’anno appena trascorso.

Ovviamente i contenuti popolari non smetteranno di essere lanciati, tant’è che per questo 2020 la piattaforma ha intenzione di regalarci tantissime altre sorprese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix: le due serie TV più popolari nel 2019

La piattaforma ha stilato una lista dei contenuti più popolari considerando il numero di account che hanno guardato almeno 2 minuti di una serie, film o documentario nei primi 28 giorni dalla loro pubblicazione. Iniziamo subito con il contenuto lanciato nel 2019 più guardato in Italia, al primo posto si è piazzata la serie TV La Casa di Carta, serie spagnola diventata ormai un fenomeno e che arriverà con una quarta stagione il prossimo 3 aprile 2020.

Al secondo posto troviamo il film 6 Underground con Ryan Reynolds che racconta la prima missione di una gang composta da 6 persone, capitanati da un miliardario e ognuno di loro scelto per una propria abilità. Il loro obiettivo è quello di abbattere un dittatore. Il film è risultato un capolavoro già nei suoi primi giorni di pubblicazione sulla piattaforma, quindi se ancora non l’avete visto, recatevi sulla piattaforma prima che venga eliminato.

Terzo gradino del podio troviamo ancora una volta un film, più precisamente The Irishman, ultimo capolavoro di Martin Scorsese che molto probabilmente ritroveremo anche agli Oscar. Come serie TV non possiamo tralasciare la terza stagione di Stranger Things e la seconda stagione di Baby che, nonostante non siano sui primi tre gradini del podio, hanno comunque ottenuto un successo clamoroso.