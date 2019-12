Il mese di Gennaio sarà particolarmente ricco di novità per gli utenti Netflix, con tanti contenuti in arrivo tra serie TV, film, documentari e film d’animazione. Tra le numerose novità in arrivo, abbiamo selezionato alcune serie TV che, a nostro avviso, meriterebbero di essere guardate.

Messiah, in arrivo su Netflix il 1° Gennaio: un’agente della CIA indaga su un personaggio carismatico che è riuscito a conquistare numerosi seguaci, scatenando delle tensioni politiche. Chi è davvero? Un vero leader religioso o un abile quanto pericoloso truffatore?

Spinning Out, in arrivo su Netflix il 1° Gennaio: una nuova serie TV che ha come protagonista la bellissima Kaya Scodelario (nota per aver interpretato Effy Stonem in Skins) nei panni di Kat Baker, una talentuosa pattinatrice il cui percorso viene però ostacolato da un grave infortunio. La ricostruzione di un sogno tra amore, famiglia e fragilità mentale.

Skam Italia, in arrivo su Netflix il 1° Gennaio: remake dell’omonimo show norvegese, Skam Italia è stata dapprima resa disponibile su TIM Vision, ed arriva adesso sulla più nota piattaforma di streaming video al mondo. Le tre stagioni hanno a che vedere con la quotidianità di un gruppo di studenti di un liceo di Roma.

Il sesso svelato (Sex, Explained), in arrivo su Netflix il 2 Gennaio: una docuserie sul sesso, su tutto quel che si deve sapere su un tema che per molti è ancora considerato un taboo. Una miniserie istruttiva ma anche divertente.

The Stranger, in arrivo su Netflix il 30 Gennaio: una serie TV crime con Richard Armitage, Siobhan Finneran e Jennifer Saunders. Un padre di famiglia nota che le persone che lo circondano, le più fidate e le più amate, gli nascondono qualcosa. Inizia così a cercare disperatamente la verità.