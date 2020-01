Uno dei giochi più amati a livello mondiale è Fortnite, un videogame ideato e sviluppato da Epic Games. Il gioco ha riscosso un successo incredibile fin da subito soprattutto perché non può non essere definito un videogame innovativo dato i suoi innumerevoli aggiornamenti e novità introdotte.

A tal proposito, per i players l’anno nuovo non poteva iniziare nel migliore dei modi se non con una nuova modalità di gioco. Non è ancora disponile purtroppo, ma fra pochi giorni dovrebbe essere accessibile a tutti gli utenti. Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Fortnite si aggiorna: ecco quali sono le novità in arrivo

Secondo alcune indiscrezioni di questi ultimi giorni, Epic Games dovrebbe anticipare i dettagli di una nuova modalità di gioco durante il PAX South, l’evento gaming che attualmente si sta svolgendo negli Stati Uniti d’America.

La nuova modalità di gioco sarà talmente incredibile e fuori dagli schemi che lascerà innumerevoli utenti a bocca aperta. La modalità inedita di gioco prenderà il nome di Liferun e sarà introdotta all’interno del Battle Royal in tempi piuttosto brevi. Una volta introdotta, i players che giocheranno nel secondo Capitolo del gioco si trasformeranno nei membri della Croce Rossa. Il loro obiettivo, infatti, sarà quello di salvare il maggior numero dei loro compagni feriti per riscattare la vittoria.

Insomma, una modalità un po’ fuori dagli schemi di Fortnite dato che i players sono abituati a raggiungere il maggior numero di feriti per vincere. Comunque sia, si tratta di una modalità di gioco inedita che potrebbe piacere agli utenti.