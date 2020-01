Una nuova modalità di gioco creativa sta arrivando su Fortnite. Per una volta, giocherai come un “eroe” della Croce Rossa Internazionale in quattro missioni nella modalità chiamata “Liferun”. Dunque, non dovrai cercare di essere l’ultimo giocatore in piedi.

I dettagli su come funzionerà Liferun per ora sono molto pochi. Tuttavia, secondo un comunicato stampa, i giocatori utilizzeranno il loro ruolo di “Eroi della Croce Rossa Internazionale” per correre in quattro diverse missioni a salvare vite. La società mostrerà un’anteprima della nuova modalità tra qualche giorno in un evento a San Antonio, USA.

Fortnite, la prossima modalità creativa cambierà il gioco

Liferun debutterà al PAX South, che si svolgerà dal 17 al 19 gennaio a San Antonio, in Texas. Sarai in grado di giocarci se parteciperai assieme alla star di Twitch “DrLupo” che trasmetterà in streaming la nuova modalità all’evento. Sembra una svolta divertente rispetto alla solita formula Battle Royale a cui siamo abituati con Fortnite. Il team Evolve ha creato la modalità in collaborazione con la Croce rossa internazionale. Non sappiamo ancora quando verrà rilasciata ufficialmente su tutti i dispositivi.

Tim Sweeney, CEO di Epic, ha recentemente suggerito che Fortnite si sta evolvendo in qualcosa che è di più di una semplice piattaforma. La società, infatti, prevede di offrire sempre più strumenti creativi all’interno dell’ecosistema Fortnite per lasciare libertà agli utenti di creare qualcosa di “loro”. Modalità come Liferun sembrano far parte di quella visione, e sarà interessante vedere cos’altro i creatori avranno in mente in futuro mentre Epic espande i toolkit.