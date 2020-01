Il mercato degli occhiali smart esiste già da qualche anno, da quando Google ha lanciato diversi anni fa il proprio modello sul mercato. Ma per Google, ahimè, questo progetto fu all’epoca un flop. Ma da qualche tempo si è ricominciato a parlarne e così anche Amazon ha deciso di sviluppare un proprio modello di smart glass e presentarlo recentemente, alla fine di settembre 2019 con il nome di Echo Frames.

Come sono fatti questi occhiali e quanto costeranno

L’aspetto di questi occhiali è normalissimo, sembra quasi essere un comune paio di occhiali da vista. La grande novità è che consentono di utilizzare il comando vocale di Alexa senza avere le mani occupate da un dispositivo e possono accedere a tutti i suoi comandi vocali, che sarebbero:

effettuare telefonate;

impostare liste e promemoria;

il controllo smart home;

l’ascolto di musica e podcast.

Benché le lenti originali di Echo Frames non siano graduate, sono occhiali pensati per essere compatibili con la maggior parte dei tipi di lenti da vista. Inoltre sono in grado di selezionare le notifiche che vogliamo ricevere da social e contatti in base alla nostra personalizzazione e sono studiati per indirizzare il suono verso il proprio orecchio, impedendo per la maggior parte agli altri di sentirlo. Naturalmente sono progettati per rispondere a un’impronta vocale specifica, ma la grande innovazione è che oltre a essere usati per i comandi di Alexa, supportano l’accesso all’Assistente Google da dispositivi compatibili.

Amazon non ha ancora lanciato sul mercato questi occhiali, tranne che per un pubblico selezionato a cui l’azienda stessa ha inviato l’invito all’acquisto, pari al prezzo di 179,99$. Per i prescelti, il link d’invito sarà disponibile solo per una settimana e dovranno quindi affrettarsi ad acquistarli. Questi primissimi clienti saranno un po’ le cavie da esperimento di questi innovativi occhiali e potranno dare all’azienda dei feedback. Per tutti gli altri clienti Amazon invece, gli occhiali saranno disponibili al lancio ufficiale del prodotto al prezzo di 249,99$. Gli occhiali non sono compatibili col sistema operativo iOS ma solo con Android, ma da ciò che dice il sito di Amazon, sembra essere solo un problema temporaneo.