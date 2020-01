Netflix è la piattaforma di streaming video on-demand più famosa del momento.Il suo catalogo si infoltisce sempre più di titoli interessanti e produzioni originali e in grado di catturare il pubblico, da quello più giovane a quello “Senior”.

Basti pensare alle ultime serie TV di culto degli ultimi periodi: Stranger Things, The Witcher, 13 Reasons Why, La Casa di Carta. Stiamo parlando di contenuti prodotti e distributi da Netflix stessa, che oramai investe un’ingente quantità di denaro più per la creazione dei film e dei telefilm, che per la distribuzione. Basti pensare che il nuovo film di Martin Scorsese è approdato sulla grande piattaforma e non al cinema per capire in che direzione sta andando il mondo del cinema e la società intera.

Tuttavia, nonostante molti titoli compaiono quotidianamente sul sito, tanti altri spariscono per far posto ai nuovi. Scopriamo quali saranno i contenuti che verranno cancellati nel mese di Gennaio.