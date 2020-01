Siamo oramai giunti quasi alla conclusione della stagione natalizia. Nel corso di queste settimane, TIM ha dimostrato tutta la sua generosità sia verso coloro che ancora non sono clienti sia verso coloro che già hanno un abbonamento attivo. Le promozioni, mai come nell’ultimo periodo, sono state davvero vantaggiose e quindi la compagnia italiana non si poteva esimere da una chiusura in bellezza.

TIM, è ancora disponibile l’offerta con Giga illimitati per un mese a costo zero

In questi giorni di inizio 2020, c’è un’offerta che sta catalizzando l’attenzione degli abbonati. Attraverso il sito TIMparty, coloro che risultato già clienti TIM possono attivare un’iniziativa davvero senza precedenti con la presenza di Giga illimitati per un mese completamente a costo zero.

Tale iniziativa di TIM garantisce una navigazione internet in totale libertà per i clienti che hanno un piano ricaricabile attivo. A partire dall’attivazione, infatti, la soglia di riferimento per la connessione viene messa in standby. In questo modo, gli abbonati potranno connettersi in rete senza pensare minimamente ai loro consumi.

Per usufruire della navigazione internet gratuita sarà però necessario avere saldo attivo sul proprio credito residuo. Gli utenti potranno utilizzare i Giga illimitati anche con le performance del 4G e potranno condividere la rete attraverso lo strumento dell’hotspot personale. Il vantaggio inoltre sarà legato anche al roaming in Unione Europea: attivando l’offerta, infatti, ogni clienti riceverà 6 Giga extra per i suoi viaggi all’estero.

Questa particolare promozione di TIM, oltre che legata al periodo natalizio, è associata all’uscita del film Star Wars nelle sale cinematografiche italiane.