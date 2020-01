La fine dello scorso 2019 per Android non è stata di certo una delle migliori, ma fortunatamente non riguardando tutti gli aspetti. Se da un lato il colosso americano di Google si è ritrovato senza l’apporto di un grande brand come Huawei a causa del ban imposto da Trump, dall’altro è stato il momento dell’arrivo di Android 10.

La nuova versione del sistema operativo marchiato a fuoco dal robottino verde è ancora in arrivo su diversi dispositivi, i quali sono in attesa da diversi mesi. A quanto pare le novità sono state davvero tante e soprattutto interessanti secondo chi ha già avuto modo di giudicare la nuova edizione del sistema operativo. Allo stesso tempo i capisaldi restano sempre gli stessi, e tra questi non può non esserci il Play Store di Google. Il supermarket delle applicazioni e dei giochi è in continuo aggiornamento e proprio ultimamente sono arrivati tanti nuovi titoli. Inoltre gli utenti non perdono tempo nel cogliere le migliori occasioni, visto che anche oggi sono arrivate tante soluzioni a pagamento in maniera gratuita.

Android, solo per oggi potete scaricare gratuitamente 7 titoli tra applicazioni e giochi del Play Store che torneranno presto a pagamento

Se stavate aspettando nuove applicazioni e giochi da scaricare gratuitamente pur essendo questi titoli a pagamento, ecco il momento giusto. Nella lista in basso troverete tutti i nomi con tutti i link che vi condurranno al Play Store di Google.