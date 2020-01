Iliad non conosce più limiti. Nel tentativo di scalare rapidamente la vetta del prossimo milione di clienti rende disponibili tre servizi gratuiti che tutti possono ottenere da qualsiasi promozione attiva. Dalla primordiale Giga 30 all’attuale ed apprezzata “Giga 50” il gestore rinnova la promessa del low-cost e del “per sempre”.

Gli utenti sono folli di gioia di fronte alla possibilità di ottenere un incredibile valore aggiunto per le ultime offerte con 50 Giga che, al costo di soli 7,99 euro al mese, continuano ad offrire minuti illimitati, SMS illimitati e 50 Giga di Internet 4G da usare in Italia senza condizioni e costi aggiuntivi.

Iliad: ecco tre servizi omaggio disponibili con tutte le offerte ricaricabili

Abbiamo volutamente menzionato la Giga 50 in quanto pare possa essere proprio questa l’offerta di riferimento di casa Iliad. Le tre opzioni a costo zero vengono mantenute per questa famosa tariffa. Rispecchiano componenti parecchio apprezzate da tutto il pubblico che oggi si affida ad un operatore trasparente e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Le chiamate gratis all’estero attirano un sempre maggior numero di persone grazie alla possibilità di spendere 0 euro per le telefonate da fare in oltre 60 Stati dislocati in tutto il mondo.

C’è anche la garanzia del servizio “Chi è di Iliad” che funziona come quello di TIM e Vodafone ma senza imporre costi. Ad ogni chiamata persa per telefono spento o non raggiungibile si riceve un SMS di notifica che non prevede spese aggiuntive rispetto al costo della tariffa mensile.

Non passa sicuramente in secondo piano la possibilità di ottenere la segreteria telefonica. Ogni utente può utilizzare questa opzione al posto degli avvisi di chiamata per ricevere un messaggio vocale dai destinatari in caso di chiamata persa.