Nel mese di dicembre appenato passato, Samsung ha presentato al pubblico due nuovi smartphone della serie Galaxy A, i primi della nuova generazione. L’evento dedicato è avvenuto in Vietnam dove per altro sono stati subito messi in commercio.

Detto questo, fino a poco fa non si conoscevano i piani del colosso sudcoreano per quanto riguarda l’Europa. Qualcosa è cambiato. I Galaxy A51 e Galaxy A71 arriveranno e il primo paese a riceverli sarà l’Olanda. Chi seguirà non è dato sapere, ma nel frattempo possiamo farci un’idea dei prezzi dei due modelli in questione.

Samsung Galaxy A51: costo

Il successore del Galaxy A50 arriverà in Olanda per la fine di questo mese. I modelli a disposizione basandosi sul colore saranno tre, Crush Black, Blu e Bianco. Il costo, non si sa di quale combinazione di RAM e ROM, probabilmente 4 e 128 GB, sarà di 370 euro. Va notato come c’è stato un aumento rispetto proprio al predecessore il quale aveva un prezzo di listino di 350 euro.

Samsung Galaxy A71: costo

Il successore del Galaxy A70 non sembra seguire esattamente la stessa strategia. La data di arrivo non è ancora nota, forse il mese prossimo a questo punto. Il prezzo al lancio sarà di 470 euro, un aumento di 50 rispetto alla scorsa generazione. I colori disponibili in questo caso saranno Crush Black, Blu e Argento.

Per quanto riguarda gli altri paesi europei, non si da ancora niente. Vale la pena notare che i modelli del 2019 sono diventati disponibili per il mercato tra marzo e aprile, prima uno e poi l’altro.