Comet è sorprendente, il volantino reso disponibile nell’ultimo periodo riesce a catturare l’attenzione dei consumatori con prezzi bassi su alcuni dei modelli più in voga del periodo, partendo allo stesso tempo dall’offrire la rateizzazione a Tasso Zero.

Il concetto alla base della campagna promozionale si avvicina moltissimo a quanto già visto in casa MediaWorld, l’utente che supererà una determinata soglia minima di spesa potrà richiedere di pagare in rate fisse mensili senza interessi, chiaramente dovrà però consegnare le buste paga dei mesi precedenti per la valutazione d’affidabilità creditizia. Gli acquisti potranno essere anche completati sul sito ufficiale dell’azienda, in questo caso le spese di spedizione sono sempre a carico del destinatario o committente.

Volantino Comet: con queste offerte è facilissimo risparmiare

Il volantino Comet cerca di buttarsi a capofitto nella categoria merceologica e nella fascia di prezzo più in voga del periodo, smartphone con un prezzo non superiore ai 269 euro. Di conseguenza gli utenti potranno acquistare dispositivi del calibro di Oppo A9 2020, Oppo Reno 2Z, Galaxy A30S, Motorola E6 Play, Galaxy A10 o Galaxy A20e.

Volendo invece spendere di più puntando a prestazioni decisamente maggiorate, ecco spuntare la possibilità di mettere le mani su un bellissimo iPhone Xs a 679 euro, ottima occasione per riuscire finalmente ad acquistare il prodotto di casa Apple.

Per ogni altra offerta del volantino Comet potete semplicemente aprire le pagine che trovate inserite qui sotto nel nostro articolo.