Un volantino Euronics davvero pazzo è attivo nei negozi Bruno fino alla chiusura odierna, 31 dicembre 2019; gli sconti verranno disattivati a partire da domani, per questo motivo è necessario prendere le decisioni il più rapidamente possibile.

Come abbiamo indicato nel paragrafo iniziale, è bene sottolineare che il volantino Euronics citato nel nostro articolo è attivo solo ed esclusivamente in determinato punti vendita; gli acquisti non potranno essere effettuati sul sito ufficiale, ma potrà essere richiesto un finanziamento a Tasso Zero da restituire in comodissime rate mensili senza interessi.

Non perdetevi i nostri codici sconto Amazon distribuiti gratuitamente ogni giorno direttamente sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino Euronics: quali sono i prezzi da non lasciarsi sfuggire?

I prezzi da cogliere subito al volo sono tantissimi, primo fra tutti quello applicato al Samsung Galaxy S10+, un terminale di fascia altissima in vendita oggi a 729 euro nella versione no brand con la classica garanzia legale della durata di 24 mesi.

Nel caso in cui l’utente voglia risparmiare al massimo, ecco spuntare il Samsung Galaxy S10e a 449 euro, una soluzione più economica anche dal punto di vista qualitativo, ma ugualmente appartenente alla fascia alta del mercato.

Chiude il trittico di prodotti da consigliare lo Huawei P30, membro intermedio della fortunata serie Huawei P, acquistabile a 50 euro in più del Galaxy S10e.

Le offerte ovviamente non si fermano qui, il volantino Euronics ne ha per tutti i gusti e per tutte le necessità, scoprite nel dettaglio i prezzi disponibili esclusivamente presso Euronics Bruno fino alla chiusura odierna dei negozi.