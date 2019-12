Con CoopVoce gli utenti andrebbero sul sicuro: tutte le migliori offerte promosse dal gestore hanno fatto infatti una grande riuscita. Questo ovviamente dopo il primo periodo di crisi che ha portato quasi allo sfascio totale della realtà telefonica mobile del settore virtuale. Tutti gli utenti hanno riferito che non c’erano promozioni con abbastanza contenuti, nonostante i prezzi fossero molto allettanti.

In seguito poi è stato giusto cambiare strategia, fino ad arrivare al dominio nella categoria. Tante persone infatti riferiscono che CoopVoce risulta uno dei gestori più affidabile visto che dopo la sottoscrizione di un’offerta non sono state trovate brutte sorprese. Questo è un grande vantaggio, soprattutto ora che l’azienda vanta oltre 1,5 milioni di utenti attivi. Inoltre l’ultima promozione sarebbe di gran livello, soprattutto per i contenuti offerti che durano per sempre allo stesso prezzo.

CoopVoce: lanciata la nuova ChiamaTutti Top 20 con tutto incluso nel prezzo, ecco cosa potete avere per soli 8 euro al mese

Con CoopVoce ad oggi anche i più scettici sarebbero felici. Le promo lanciate dal gestore di Coop hanno avuto la meglio su realtà di altissimo livello e tutto per merito dei contenuti. In questo momento a dominare la scena virtuale è proprio la nuova offerta di CoopVoce che include tutto al suo interno.

Stiamo parlando della ChiamaTutti Top 20, promo che non manca in nessun tipo di contenuto. Ci sono infatti minuti illimitati per le telefonate, 1000 SMS verso tutti e 20GB in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di soli 8 euro e dura per sempre, anche per i già clienti.