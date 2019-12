CoopVoce stupisce tutti: arriva la ChiamaTutti da 8 euro con tutto incluso

CoopVoce risulta uno dei gestori più presi sottogamba in assoluto durante gli ultimi anni. Effettivamente ci sono state tante esperienze che sono nate con buoni propositi e poi terminate come se nulla fosse finendo nel dimenticatoio.

In questo caso Coop ha preferito fare le cose in grande, anche se l’inizio non è stato idilliaco come si credeva. L’azienda non ha registrato tanti utenti, visto che le sue offerte, pur avendo prezzi molto bassi, risultavano scarne di contenuti. Col passare del tempo, soprattutto adeguandosi alla scena della telefonia mobile già presente, CoopVoce È riuscita a dare la sua impronta in quanto azienda dominante nel settore dei virtuali. Sono nate pertanto nuove offerte in grado di soddisfare gran parte del pubblico, e tutte low cost. In questo momento infatti c’è una promozione che fa invidia a tutte le altre case telefoniche, la quale costa davvero poco.

CoopVoce: nasce la nuovissima Top 20 con tutto incluso nel prezzo e disponibile anche per i già clienti dell’azienda

CoopVoce attualmente risulta una delle aziende più seguite in tutto il settore dei gestori virtuali. Il merito è delle sue promozioni che risultano piene di contenuti, finalmente, e soprattutto convenienti per quanto concerne il prezzo.

La nuovissima è riuscita a dare quell’input in più aiuta enti per sottoscrivere una promo nonostante già da prima fossero scettici. Al suo interno ci sono minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS sempre verso tutti ed inoltre a 20 giga per la navigazione sul web. Il prezzo è di soli 8 euro al mese per sempre.