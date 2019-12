Il social network Twitter nelle ultime ore ha iniziato a mostrare un avviso sulla propria homepage che avvisa gli utenti. Il messaggio in questione dice di aggiornare l’applicazione per rimuovere definitivamente una falla di sicurezza.

Una falla di sicurezza come quella presente sulla piattaforma potrebbe permettere ad un malintenzionato di accedere ad alcuni dati non pubblici degli utenti. Scopriamo insieme la vicenda nel dettaglio.

Twitter: aggiornate l’applicazione per rimuovere la falla

Ecco il messaggio che sta condividendo la piattaforma da alcune ore: “Non abbiamo prove che la vulnerabilità sia stata sfruttata, ma non possiamo esserne certi e quindi stiamo prestando particolare attenzione“. La vulnerabilità in questione non riguarda i possessori di dispositivi Apple, ma solamente gli utenti con un dispositivo che monta il sistema operativo Android. Quest’ultimi sono esortati ad aggiornare l’applicazione in modo da non correre alcun rischio.

La nota continua dicendo: “Stiamo avvisando direttamente le persone che potrebbero essere state esposte a questa vulnerabilità, tramite l’app di Twitter o via mail, con istruzioni specifiche per tenerle al sicuro. Queste istruzioni variano in base alle versioni di Android e di Twitter per Android utilizzate“. Sembrerebbe quindi che l’unico modo per sbarazzarsi della falla di sicurezza sia quello di aggiornare l’applicazione.

Per aggiornare l’applicazione potete recarvi in Google Play ed aprire la lista delle applicazioni installate sul vostro dispositivo. A questo punto cercare l’applicazione Twitter e cliccare su “aggiorna”. In alternativa potete direttamente cercare l’applicazione nell’apposito spazio “cerca” e aggiornarla come in precedenza. In questi casi è sempre meglio ascoltare i consigli dell’azienda, per evitare che sottraggano dati sensibili.