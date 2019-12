In queste ore Twitter sta inviando una serie di email ai propri utenti per informali di uno spiacevole inconveniente. L’azienda infatti ha rilevato la presenza di una vulnerabilità per l’applicazione su Android che è stata immediatamente risolta.

Secondo i tecnici di Twitter, la vulnerabilità permetteva agli hacker di visualizzare le informazioni private presenti sull’account. Inoltre, poteva dare il pieno accesso al profilo permettendo di inviare tweet e messaggi. La procedura per sfruttare la falla non era immediata, anzi richiedeva l’inserimento di un codice malevolo in alcune aree ad accesso limitato dell’app.

Sebbene i tecnici di Twitter abbiano provveduto a chiudere la falla, c’è la possibilità che qualche account sia caduto vittima degli hacker. Al momento non ci sono prove sull’effettivo sfruttamento del problema ma l’azienda ci ha tenuto ad informare lo stesso i propri utenti.

L’unica accortezza che il team di Twitter richiede agli utenti è quella di aggiornare l’app all’ultima versione disponibile presente sul Play Store. Solo in questo modo è possibile eliminare ogni problema della precedente versione e rendere del tutto sicuro il proprio account. Inoltre, i ragazzi del social network si scusano per quanto successo e promettono di continuare a migliorare la sicurezza della propria piattaforma per impedire nuovi hack.

Nel dubbio, è sempre possibile cambiare la propri password e abilitare l’autenticazione a due fattori per garantire una maggiore protezione per l’account. Gli utenti che volessero ricevere maggiori dettagli riguardo la sicurezza del proprio account, possono contattare l’ufficio dedicato tramite questo modulo.

Ricordiamo che questo problema non riguarda gli utenti Twitter che utilizzano l’app del social su device iOS.