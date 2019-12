La famiglia di device realizzati da Google quest’anno è stata caratterizzata dal lancio di due smartphone più economici rispetto ai top di gamma Pixel 3 e Pixel 3 XL. Si tratta, in particolare dei Pixel 3a e Pixel 3a XL che sulla carta sono dotati di un hardware leggermente meno spinto, ma possono contare sulla stessa esperienza d’uso basata su Android 10 Stock.

Molto probabilmente la scommessa è stata vinta da Google che sta valutando di riproporre la famiglia allargata. Infatti, in queste ore sono trapelate le prime informazioni riguardanti il nuovo Pixel 4a. Un primo assaggio del design generale del device si può ammirare nell’immagine di apertura. Il render è realizzato dal leaker OnLeaks, in collaborazione con 91mobiles, il quale lo ha condiviso sui propri profili social.

And here comes my last late #Christmas gift in form of your very first and early look at the #Google #Pixel4a!

360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/rsvRkjVOln pic.twitter.com/sqG6J5knSR

— Steve H.McFly (@OnLeaks) December 28, 2019