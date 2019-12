Centinaia di migliaia di persone, ad oggi, non hanno mai avuto fra le mani uno di quei vecchi cellulari che, anche se all’apparenza brutti, all’epoca rappresentavano il futuro delle comunicazioni. Ad oggi tutti questi cellulari sono diventati ormai vecchi e datati e, come ovvio che sia, sono stati riposti e abbandonati nei cassetti di casa. A quanto pare, però, se ad oggi milioni di persone sono pronte a spendere migliaia di euro per lo Smartphone di ultima generazione, altrettante persone, in particolare i collezionisti, sono pronti a sborsare cifre a 3/4 zeri per accaparrarsi uno dei vecchi cellulari che potreste avere nel vostro cassetto. Scopriamo di seguito quali sono ad oggi i modelli più richiesti.

Nokia 3310

Introdotto dalla grande Nokia nel 2000, il 3310 rappresenta l’emblema dei cellulari più resistenti di sempre. Con la sua batteria, infatti, la carica al telefonino può arrivare a durare anche 4/5 giorni. Attualmente il valore di mercato è di 40 euro ma, se tenuto in ottime condizioni, i collezionisti sono pronti a spendere anche 130 euro. Non dimentichiamo, inoltre, che questo telefonino è ricercato dai collezionisti poiché ospita al suo interno una delle primissime versioni del tanto amato Snake.

Mobira Sentaor

Prodotto da Nokia nel 1981, apparentemente questo pezzo di storia può sembrare una radio molto grande. In realtà si tratta di un vecchio telefonino che, grazie alle sue enormi dimensioni, può valere più di 1000 euro.

Ericsson T28

Prodotto dalla famosissima Ericsson, il T28, fratello maggiore del T20, è stato venduto in molte parti del mondo a circa 100 euro. Se tenuto in ottime condizioni, però, il valore può anche lievitare.

Apple iPhone 2G

Un pezzo di storia degli smartphone targato Apple. Stiamo parlando dell’iPhone 2G, lo smartphone della mela che ha anticipo il primo modello arrivato in Italia, ovvero l’iPhone 3G. Attualmente il suo valore di mercato è di 300 euro ma se tenuto in ottime condizioni può superare anche i 1000 euro.

Motorola DynaTAC 8000x

Di questo telefono, che sicuramente avrete visto in qualche film Americano, sono state vendute solamente 300.000 unità in tutto il mondo. Per via del numero limitato, quindi, il suo valore supera di molto i 1000 euro.