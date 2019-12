L’operatore Wind è solito lanciare sempre nuove iniziative rivolgendole ai nuovi ed ex clienti per invogliarli ad attivare una SIM e richiedere una delle sue numerose offerte. L’ultima proposta è dedicata esclusivamente ai nuovi clienti e riguarda la possibilità di ottenere ogni mese 100 GB di traffico dati gratis, da aggiungere ai Giga già previsti dalla tariffa richiesta. Dunque, i clienti che decidono di attivare una promozione che di base offre 40 GB ricevono ogni mese un totale di 140 GB di traffico dati, senza dover sostenere costi extra. Ecco due delle varie offerte Wind che permettono di ricevere i 100GB extra e come attivarle.

Wind All Digital e Wind All Inclusive Young: ecco due offerte con 100GB extra di traffico dati!

Le due offerte che permettono di ricevere ben 100GB di traffico dati extra sono: la Wind All Digital e la Wind All Inclusive Young Easy Pay. Quest’ultima è rivolta esclusivamente ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni e rappresenta la tariffa migliore, in quanto consente di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

60 GB di traffico dati, più 100 GB extra

I clienti under 30 che ne richiedono l’attivazione, quindi, hanno a disposizione ogni mese 160 GB di traffico dati e vanno incontro ad una spesa di soli 11,99 euro al mese. L’offerta, però, richiede il pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. L’attivazione, in questo caso, può avvenire soltanto presso i punti vendita del gestore e prevede una spesa di soli 6,99 euro, con vincolo di 24 mesi.

La All Digital, invece, può essere richiesta da tutti i clienti che decidono di attivare una nuova SIM Wind. La tariffe prevede una spesa di 14,99 euro al mese e può essere personalizzata dai clienti al momento dell’attivazione. Infatti, di base permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 40 GB di traffico dati, più 100GB extra, ma i clienti possono aggiungere 200 SMS verso tutti a soli 0,99 euro al mese. L’attivazione della Wind All Digital non prevede alcun costo ma è necessario procedere con l’acquisto della nuova SIM attraverso il sito ufficiale dell’operatore.