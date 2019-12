La Wind All Digital 40 + 100 è l’offerta dedicata ai clienti che richiedono il trasferimento del numero dall’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile. La tariffa, disponibile esclusivamente online, attraverso il sito ufficiale dell’operatore, è rivolta anche ad altri clienti ma non tutti hanno la possibilità di ricevere i 100GB di traffico dati extra. In questo caso, invece, i nuovi clienti possono acquistare la nuova SIM, effettuare il trasferimento del numero e ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

40 GB di traffico dati in 4G

100 GB di traffico dati extra, fino all’1 Marzo 2020

Passa a Wind con All Digital 40 + 100: i clienti ho Mobile possono ottenerla a soli 14,99 euro al mese!

I clienti che procedono con l’attivazione della tariffa Wind All Digital 40 hanno la possibilità di modificarla al momento dell’acquisto, personalizzando i contenuti e aggiungendo, quindi, anche 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo mensile da sostenere ammonta a 14,99 euro ma nel caso in cui si decida di includere gli SMS sarà necessario aggiungere ogni mese 0,99 euro. La spesa va saldata tramite credito residuo e include anche i servizi importanti come: l’SMS MyWind, il servizio di navigazione hotspot e il servizio di segreteria telefonica.

Non sono previsti vincoli da rispettare, dunque, i clienti possono richiedere la disdetta in qualsiasi momento senza andare incontro ad alcuna penale. Inoltre, anche l’attivazione è gratuita, quindi all’acquisto sarà necessario sostenere soltanto la spesa riguardante la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della tariffa.

L’attivazione può avvenire soltanto online. L’operatore, quindi, permetterà di ricevere la SIM tramite corriere, senza dover sostenere costi di spedizione.