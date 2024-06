Lenovo presenta Tab Plus, nuovo tablet con otto speaker

Lenovo presenta Tab Plus: il nuovo tablet dell'azienda con otto speaker, l'ideale soprattutto per chi ama la musica

L’ultimo tablet Lenovo, il, di soli 11,5 pollici e dedicato all’intrattenimento, include otto speaker JBL oltre a vantare un’ottima profondità dei bassi e un suono avvolgente.

Lenovo ha presentato il nuovo Tab Plus puntando ad un’esperienza audio di assoluta eccellenza grazie agli otto speaker con struttura a matrice Hi-Fi Dolby Atmos. Pensato per gli amanti della musica, il tablet dalle dimensioni ridotte propone insieme al comparto audio premium un display in 2K per immagini vivide e un supporto regolabile in ogni situazione.

“Oggi i tablet si sono evoluti e soddisfano le esigenze di chi deve lavorare, studiare e giocare. Hanno il giusto mix di portabilità e prestazioni”, spiega Tony Chen, vice president of Tablets, Intelligent Devices Group, Lenovo. “Il mercato dei tablet è in crescita, i consumatori devono aspettarsi una maggiore differenziazione nell’offerta dei nostri prodotti, disporranno di funzionalità che rispondono alle diverse esigenze. Lenovo Tab Plus è un esempio eccellente di un tablet a tutto tondo che offre un suono di alta qualità per un’esperienza di intrattenimento davvero incredibile.”

Trovare ispirazione in ogni beat con Lenovo Tab Plus

Un dispositivo per gli appassionati di musica che trasforma qualsiasi situazione in un momento di intrattenimento personalizzato grazie a 26W di suono stereo nitido. Dotato di otto speaker Hi-Fi JBL, tra cui quattro tweeter a matrice e quattro woofer balanced force alloggiati in 4 casse per un totale di 22cc, si posiziona in qualsiasi spazio. Inoltre, supporta Dolby Atmos e l’audio ad alta risoluzione a 24 bit e frequenza a 96kHz quando si utilizzano le cuffie.

Per ottimizzare la funzionalità del tablet e il sistema audio progettato e realizzato con JBL, Lenovo Tab Plus si trasforma in un altoparlante Bluetooth per un’esperienza audio senza interruzioni ovunque. Permette di collegandosi al proprio dispositivo portatile come se fosse uno smartphone. Viene anche fornito con un supporto integrato che offre fino a 175 gradi di flessibilità di visualizzazione. Per la massima personalizzazione sonora, è dotato di un controllo del volume dell’app gestito direttamente dall’utente che permette di adattare le impostazioni. Con il controllo del volume, il tablet aumenta automaticamente quest’ultimo quando sono in uso le app di musica o i podcast preferiti. Si può abbassare il suono quando ci si sposta ad un browser, e altro ancora.

Un’esperienza di intrattenimento completa

Lenovo Tab Plus offre un’esperienza di intrattenimento totale, abbina potenza sonora a un display 2K certificato TUV2 da 11,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Lo schermo certificato TUV garantisce il contenimento dell’emissione di luce blu e assenza di sfarfallio, assicurando un comfort ottimale degli occhi. Per portare l’esperienza di intrattenimento in ogni situazione, questo tablet è dotato di batteria da 8600 mAh. Ciò consente fino a 12 ore di streaming e una ricarica rapida da 45W che raggiunge la piena potenza in soli 90 minuti.

Il nuovo tablet di Lenovo è alimentato da un processore MediaTek Helio G99. Offre fino a 256GB di memoria interna con la possibilità di espansione tramite scheda MicroSD (venduta separatamente). Inoltre, resiste all’acqua e alla polvere secondo lo standard IP525. Dispone di una modalità di Immersive Reading integrata che mitiga i colori dello schermo per simulare le pagine di un libro. Può trasformarsi in una cornice digitale per visualizzare i nostri scatti o l’orologio impostando i template in modalità Standby. La modalità Standby si attiva automaticamente quando Lenovo Tab Plus non è in uso o in carica.

Sono inclusi gli aggiornamenti fino ad un totale di 2 anni con 4 anni di patch di sicurezza garantiti fino a giugno 2028. Disponibile anche con Lenovo Premium Care per il supporto tecnico personalizzato e Lenovo Accidental Damage Protection One per la sicurezza contro cadute accidentali o versamenti. Il tablet è compatibile con Lenovo Tab Pen Plus, il caricabatterie da muro USB-C Lenovo da 68W, la tastiera wireless multi-dispositivo Lenovo e una custodia protettiva realizzata con materiale Dupont™ Tyvek e pelle PU6.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Lenovo Tab Plus è disponibile dal 20 giugno in Italia con un prezzo di partenza previsto di 299 euro (IVA inclusa).