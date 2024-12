Abobe è uno strumento che tutti noi conosciamo ormai da tantissimi anni. Una soluzione che viene utilizzata non solo per creare file in formato PDF ma anche per modificarli. L’obiettivo è dunque quello di mettere a disposizione degli utenti una soluzione semplice per poter creare testi senza dover ricorrere a strumentazioni di complicate da utilizzare.

Nelle scorse ore Adobe ha annunciato che a partire da adesso il suo assistente AI supporta adesso documenti di testo e PDF in italiano e spagnolo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutte le novità in merito alle funzionalità che sono state introdotte grazie all’intelligenza artificiale.

Adobe: arriva l’assistente AI

L’intelligenza artificiale è una soluzione che le aziende stanno pian piano introducendo dei prodotti che mettono a disposizione degli utenti, al fine di ottimizzare il servizio offerto. Nel caso di Adone, l’assistente AI è un nuovo motore di conversazione di intelligenza artificiale generativa di Reader e Acrobat.

Una novità che contente adesso agli utenti di poter portare a termine numerosissimi progetti. A partire da una semplice ricerca fino all’analisi di dati e appunti, l’assistente AI di Acrobat migliora l’esperienza d’uso e, di conseguenza, semplifica e ottimizza il lavoro che l’utente deve portare a termine. Non a caso, infatti, tra le capacità dell’assistente vi è proprio quella di essere in grado di sintetizzare tutte le informazioni presenti nei file PDF e in altri tipi di documenti. Una funzione che, senza alcun dubbio, va a ridurre i tempi rispetto al passato.

A tal proposito è importante ricordare che la decisione di Adobe di introdurre l’assistente AI non è stata casuale. L’obiettivo era chiaramente quello di consentire agli utenti di avere una migliore esperienza d’uso e ora è possibile. Il modo di interagire con i PDF e altri documenti digitali su computer, web e dispositivi mobili è ora del tutto differente e ottimizzato.

L’assistente AI di Acrobat è disponibile anche in italiano e spagnolo in abbonamento per desktop, web e dispositivi mobili. Gli utenti possono acquistare l’abbonamento aggiuntivo al prezzo di 6,14 euro al mese.