HMD Global ha presentato da poco il Nokia T21. Si tratta di un tablet che ha subito attirato l’attenzione grazie alle sue caratteristiche tecniche e al design. Sembra però che sia solo l’inizio. Recentemente, si vocifera che l’azienda stia lavorando su un nuovo modello. Il cosiddetto HMD Tab Lite. Il nuovo dispositivo si prefigge di ampliare ulteriormente la gamma di tablet Nokia. Quest’ultimo si rivolge a un segmento di mercato inferiore rispetto al T21. Inoltre, il modello potrebbe avere un prezzo più accessibile e specifiche tecniche meno avanzate.

Un nuovo tablet economico in arrivo per HMD

Il dispositivo sembra essere stato concepito per soddisfare le esigenze di chi cerca un dispositivo funzionale senza spendere troppo. Un’immagine trapelata, presumibilmente da un ente di certificazione, mostra un design classico. Ciò suggerisce un approccio tradizionale, privo di elementi innovativi. Ma allo stesso tempo punta alla semplicità e alla praticità d’uso.

Nelle specifiche sul dispositivo è presente un display HD, che offre una risoluzione sufficiente per la maggior parte delle attività quotidiane. Il SoC (System on Chip) integrato non sarà tra i più potenti disponibili. Tale dettaglio potrebbe tradursi in prestazioni modeste, adatte a un uso non intensivo. La batteria, con una capacità simile a quella di uno smartphone, è un altro aspetto che lascia un po’ a desiderare, dato che un display da 8,7 pollici avrebbe potuto ospitare una batteria più capiente, migliorando così l’autonomia del dispositivo.

Una caratteristica interessante dell’HMD Tab Lite sarà la presenza di una versione con connettività dati. In questo modo gli utenti potranno utilizzare una SIM card per accedere alla rete 4G. Si tratta di un elemento distintivo che potrebbe renderlo particolarmente attraente per chi cerca un tablet con capacità di connessione mobile a un prezzo contenuto. A proposito di quest’ultimo dettaglio, secondo i rumor, il costo di listino europeo del dispositivo HMD sarà di circa 149 euro.

Resta da vedere se tali informazioni verranno confermate ufficialmente e quando HMD Global deciderà di presentare il nuovo Tab Lite.