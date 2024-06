Amazon Prime Day, confermate le date per risparmiare sugli acquisti

Amazon ha confermato le date del Prime Day, l’evento dedicato ai clienti Prime italiani. In questa speciale occasione, sarà possibile usufruire di tantissimi sconti sui prodotti venduti sulla piattaforma di e-commerce.

L’appuntamento è fissato per il 16 e il 17 luglio 2024 con un evento digitale in grande stile. A partire dalle ore 00.01 del 16 luglio e fino alle ore 23:59 del 17 luglio, sarà possibile accedere a centinaia di migliaia di offerte.

Gli sconti si applicheranno su moltissime categorie di prodotti, dall’abbigliamento alla smart home, dall’elettronica ai prodotti di bellezza. I principali marchi proporranno offerte esclusive, create appositamente per questi due giorni di acquisti sfrenati.

Gli Amazon Prime Day stanno arrivando, due giorni con centinaia di migliaia di prodotti scontati e in offerta

Ricordiamo che gli sconti sono riservati esclusivamente agli utenti Prime. Tutti coloro che sono già iscritti visualizzeranno le offerte direttamente su Amazon. Tuttavia, chi non è abbonato, può farlo recandosi sulla pagina di registrazione dedicata. Inoltre, se idonei, sarà possibile accedere al primo mese di prova gratuito, così da poter contare anche sulle spedizioni veloci sempre gratuite.

Inoltre, Amazon vuole celebrare in modo originale la decima edizione con l’esclusivo Prime Day Festival. La festa, oltre a essere digitale, diventa reale con un evento esclusivo dal 12 al 14 luglio. La location scelta per festeggiare con i propri clienti è il Salento.

Le splendide cornici offerte dalla città di Lecce e la spiaggia di Otranto permetteranno ai partecipanti di cantare e ballare con la musica dei The Kolors e ascoltare dal vivo le storie di Elisa True Crime. La valorizzazione del territorio permetterà ad Amazon di mostrare le potenzialità dei propri servizi.

Infatti, il Prime Day Festival è un evento dedicato agli utenti Prime, uno status che conferisce l’accesso a tantissime opportunità. È possibile immergersi nelle proprie canzoni preferite con Amazon Music oppure perdersi tra le righe dei libri presenti su Prime Reading. La partecipazioni di tanti ospiti del calibro dei The Kolors e Elisa True Crime è un esempio delle possibilità offerte dai variegati servizi Amazon.

Il Prime Day Festival sarà un evento incentrato sul divertimento grazie agli showcase musicali ma non mancheranno anche eventi culturali. Verrà celebrato lo sport e l’intrattenimento per grandi e piccini. Come dichiarato da Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon Italia e Spagna: “Quest’anno festeggiamo la decima edizione di Prime Day e siamo entusiasti di celebrare questo splendido traguardo non solo offrendo ai nostri clienti italiani centinaia di migliaia di offerte esclusive su una vasta selezione di prodotti, ma anche condividendo un grande momento di festa grazie a Prime Day Festival”.