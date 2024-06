Prime Day Festival, Amazon arriva in Salento per un evento esclusivo

Amazon ha annunciato il Prime Day Festival, una serie di eventi esclusivi che si terranno in Salento per festeggiare con i propri utenti

Gli sconti e le offerte dei Prime Day saranno attive su Amazon a partire dalle 00:01 del 16 luglio e termineranno alle 23:59 del 17 luglio 2024. In questi due giorni incredibili, sulla piattaforma di e-commerce ci saranno centinaia di migliaia di promozioni sui tutti i principali brand.

Tuttavia, quest’anno Amazon vuole fare le cose in grande e festeggiare al meglio i 10 anni dall’inizio di questa tradizione. Per questo motivo, dal 12 al 14 luglio si terrà il Prime Day Festival, un evento esclusivo che si terrà nel cuore del Salento con attività che si svolgeranno tra Lecce e Otranto.

Lecce

In Piazza Sant’Oronzo a Lecce verrà allestita un’area aperta tutti i giorni dalle 16:00 alle ore 23:00 dove sarà possibile scoprire i migliori prodotti in offerta durante i Prime Day. Inoltre, verranno mostrati i benefici di essere un utente Prime tra cui l’accesso a servizi esclusivi come Amazon Music Prime, Prime Video, Prime Reading e Amazon Photos.

Inoltre, l’area permetterà ai curiosi di scoprire la bellezza del Made in Italy. Amazon si impegna a supportare le PMI italiane che mostreranno dal vivo le proprie creazioni ma anche online nella vetrina dedicata sulla piattaforma di e-commerce.

Ma non è tutto, infatti, sabato 13 luglio a partire dalle ore 21:30 si terrà l’imperdibile concerto Amazon Music. I protagonisti della serata sanno i The Kolors che si esibiranno nel Convento dei Teatini, in Via Vittorio Emanuele II a Lecce.

Domenica 14 luglio, sempre alle ore 21:30, sarà la volta dell’evento Prime Reading che vedrà come ospite principale Elisa De Marco, nota anche come ElisaTrueCrime. In entrambe le occasioni, il presentatore della serata sarà Savino Zaba, speaker radiofonico.

Otranto

Le spiagge di Otranto, invece, diventeranno l’ambientazione perfetta per le attività estive del Prime Day Festival. Presso la Balnearea Beach sulla spiaggia degli Alimini, si terranno attività di intrattenimento dalle 10:00 alle 19:00.

Anche in questo caso sarà possibile scoprire i benefici di Prime, potendo scoprire i migliori prodotti in offerta. Non mancherà la Amazon Music Lounge & Alexa dove ammirare le potenzialità dell’assistente vocale in abbinamento ai dispositivi Echo.

Il Chiringuito Amazon Fresh permetterà di degustare vari snack e scoprire il servizio per l’acquisto di prodotti freschi attualmente disponibile in alcune aree di Milano, Roma, Torino e Bologna. Non mancheranno le attività ludiche come Beach volley con Amazon Photos e il Prime Video Kids Club per divertirsi con tornei e giochi.