Hai mai pensato a quanto consuma il tuo modem Wi-Fi? I nuovi modelli sono molto più efficienti rispetto a quelli vecchi. Ora, anziché bere energia come se fosse acqua, questi dispositivi consumano solo pochi centesimi al giorno, grazie a un consumo medio di circa 10 watt/ora. Ma attenzione: se lasci il modem acceso 24 ore su 24, il conto alla fine dell’anno potrebbe sorprenderti, con una spesa che può variare dai 25 ai 60 euro, a seconda del tuo contratto con il provider.

Spengi quel modem!

Ora, capiamo che per alcuni lavorare da casa significa essere sempre connessi. Ma per molti di noi, specialmente di notte, il Wi-Fi non serve a molto. Quindi, spegnere il modem quando non lo usi, magari durante la notte, potrebbe risparmiarti qualche soldo. Si parla di almeno 20 euro all’anno, e chi non vorrebbe mettersi da parte un po’ di soldi extra?

Certo, ci sono situazioni in cui è meglio tenerlo acceso, come se hai bisogno di un sistema di allarme collegato. Ma, in generale, spegnere e riaccendere il modem non dovrebbe causare problemi, almeno non se non lo fai ogni cinque minuti. Ridurre il consumo energetico non è solo una questione di soldi, ma anche di riduzione delle emissioni di carbonio. Quindi, spegnere il modem quando non serve è anche un piccolo gesto verso l’ambiente.

E per rendere tutto questo ancora più facile, ci sono trucchetti come i timer sulle prese o i dispositivi smart che fanno tutto il lavoro per te. Insomma, ci sono modi per risparmiare energia senza dover spegnere e riaccendere manualmente il modem ogni volta.

Piccole accortezze per un mondo migliore

Ma non è solo il modem che dovremmo guardare. Ci sono anche le ciabatte, quelle con tutti gli elettrodomestici collegati. Quante volte ti sei accorto di aver lasciato tutto acceso anche quando non serviva? Ecco, le ciabatte intelligenti possono essere una soluzione, spegnendo tutto automaticamente dopo un po’ di inattività.

Insomma, risparmiare energia è importante, e non si tratta solo di soldi. È una questione di ridurre lo spreco e fare la nostra parte per l’ambiente. Quindi, la prossima volta che pensi di lasciare il modem acceso tutta la notte, potresti voler dare un’occhiata alle tue opzioni per risparmiare un po’ di energia.