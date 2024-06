Google dovrebbe presentare il prossimo ottobre la nuova famiglia di smartphone Pixel 9. I device saranno lanciati durante un evento dedicato e potrebbero non essere l’unica sorpresa dell’azienda di Mountain View. Infatti, gli analisti si aspettano anche il debutto dei Pixel Watch 3.

Gli smartphone di nuova generazione stanno iniziando a far parlare di se e possiamo scoprirne i primi segreti. Stando a quanto emerso finora, i Pixel Watch 3 manterranno un design estremamente simile ai predecessori.

A rivelarlo è il noto leaker Onleaks, il quale ha avuto accesso ad alcune immagini 3D preliminari. I render non ufficiali mostrano gli smartwatch da diverse angolazioni e non sembrano esserci grandi differenze rispetto ai Pixel Watch 2 in termini di forme e dimensioni.

OK #FutureSquad… Here comes your very first look at the #Google #PixelWatch3 through 360° video and gorgeous 5K renders as well as its dimensions!😏 On behalf of @91mobiles 👉🏻 https://t.co/t1ejX7JQV6 pic.twitter.com/KTetIZ75Bg — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 10, 2024

Le immagini condivise da Onleak sono realizzati partendo dai CAD degli smartwatch. Si tratta dei disegni industriali utilizzati dagli sviluppatori e dagli ingegneri di Google e, partendo da questa base, sono stati realizzati i render. In questo modo è possibile osservare lo smartwatch da tutte le angolazioni e avere un risultato veritiero.

Considerando le immagini come affidabili, emerge chiaramente che il display non avrà cornici e il vetro di protezione sarà curvo per coprire tutta la superficie frontale. Il cinturino scelto per il render è nero in gomma con una chiusura a fibbia.

Rispetto alla precedente generazione, Google potrebbe aver modificato la corona rotante rendendola più grande per un utilizzo più immediato. In generale, lo spessore sembra più grande del suo predecessore ma le dimensioni complessive saranno leggermente più contenute.

Il leaker ha rivelato che il Pixel Watch 3 avrà dimensioni di 40.79 x 40.73 x 14mm. Lo spessore più ampio è legato alla batteria da 307mAh che dovrebbe garantire un’autonomia leggermente maggiore rispetto al Pixel Watch 2. Il display avrà una diagonale da 1.2 pollici e sarà alloggiato in una cassa da 41mm. Tuttavia, ci aspettiamo il debutto di una seconda variante con cassa più ampia, probabilmente da 46mm.