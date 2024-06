Adrenalina, emozioni, avventura è tutto quello che riassume una delle più famose gare di automobilismo ovvero la Pikes Peak International Hill Climb che prende il suo avvenimento lungo le pendici della famosa catena montuosa del Colorado, Pikes Peak. Sicuramente per correre e vivere queste emozioni bisogna disporre di un veicolo con la grinta giusta, ed è proprio a questo che ci pensa Hyundai.

La grande casa automobilistica sta portando tutto il suo spirito e carattere in questa gara con dei veicoli mozzafiato.

Hyundai, tutto o niente?

Finalmente è stata svelata il vascello condottiero per il tentativo di vincita per quanto riguarda la Pikes Peak International Hill Climb, ovvero la sua Ioniq 5 N TA Spec. Considerata una delle versioni più estreme del suo modello base ovvero la Ioniq 5 N. Modello che è in gara anche come ribadito prima per stabilire il record per la categoria SUV/Crossover elettrici modificati.

Spostandoci sull’angolo motori il veicolo scelto da Hyundai utilizza lo stesso propulsore presente sulle versioni vendute negli showroom. Però esso garantisce maggiore potenza in uscita grazie alla sua regolazione del software. Si sta parlando di un aumento di 37 cavalli nell’asse posteriore, producendo in totale fino a 678 CV.

Passando invece alla carrozzeria Hyundai ha dotato questo gioiello con un pacchetto aereodinamico progettato direttamente per garantire tutta la deportanza richiesta. In modo da garantire una splendida aderenza con il suolo degno di nota.

Continuando sullo stesso percorso, le altre relative modifiche commissionate da Hyundai si sono scagliate su nuovi ammortizzatori, freni sport e pneumatici slick Yokohama Advan 005 da 18 pollici. Per far sentire i conducenti a casa propria invece l’abitacolo è tenuto al sicuro tramite un’imbracatura di sicurezza a sei punti Sabelt. Accompagnati da un roll-bar e un sistema antincendio proprio per i veicoli elettrici.

Hyundai ha scelto per la Ioniq 5 N TA Spec e la Ioniq 5 N b per il percorso lungo 18 km, le quali produrranno suono tramite l’N Active Suond+ proprio della propria casa produttrice con autoparlanti modificati.