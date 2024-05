Un prezzo davvero di tutto rispetto vi attende proprio oggi direttamente su Amazon, dove potete acquistare il Realme 12, raggiungendo un risparmio che vada ben oltre le più rosee aspettative.

Gli utenti oggi si ritrovano a poter acquistare un prodotto caratterizzato dalla presenza di un ampio display AMOLED curvo sui bordi, con risoluzione FullHD+, ma soprattutto con il refresh rate che può raggiungere anche i 120Hz, soluzione ideale per limare i piccoli difetti del pannello con una fluidità che superi il normale.

Se volete le offerte Amazon gratis, allora dovete correre subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

Realme 12 Pro: offerta pazza su Amazon

Occasione davvero imperdibile per tutti gli utenti che vogliono acquistare Realme 12 Pro, il medio di gamma dell’azienda cinese viene commercializzato ad una delle cifre più basse mai viste e raggiunte. Il suo listino sarebbe stato di 399 euro, cifra di per sé accettabile ed accessibile per la maggior parte dei consumatori, nessuno si sarebbe mai aspettato di poter assistere ad una successiva riduzione di 100 euro (pari al 25%), fino ad arrivare alla spesa da sostenere pari a soli 299 euro. Andate subito su questo link per l’acquisto.

L’attenzione al dettaglio la ritroviamo sia da un punto di vista estetico, è indubbio che la cover posteriore del Realme 12 Pro sia una delle migliori, nella fascia di prezzo di posizionamento, ma anche nella grande capacità dell’azienda di incentivare gli utenti all’acquisto con prestazioni fotografiche di livello nettamente superiore al normale. E’ presente un sensore Sony IMX882, con stabilizzatore ottico integrato, capace di andare ben oltre la fascia di prezzo di posizionamento.

Sotto il cofano è bene ricordare essere presente il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, un SoC che convince sin da subito con prestazioni di ottimo livello. Il prodotto viene commercializzato, come al solito, con garanzia della durata di 24 mesi ed è anche completamente sbrandizzato, così si avrà la certezza di ricevere gli aggiornamenti molto più tempestivamente.