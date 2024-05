Il Passaporto elettronico, dal prossimo mese di luglio, potrà essere richiesto e/o rinnovato presso 13.000uffici postali in Italia. È importante sottolineare che non ci saranno distinzioni tra piccoli e grandi centri. La prima fase sperimentale è stata avviata lo scorso marzo e tale procedura consentirà ai cittadini di richiedere il Passaporto con un risparmio di tempo e spostamenti.

Dal punto di vista economico invece non ci sono variazioni. La richiesta avrà un costo di 14,20 euro da aggiungere ai costi previsti per il rilascio e anche per il rinnovo. Si tratta del bollettino da 42,50 euro e la marca da bollo da 73,50 euro. Il totale, dunque, sarà di 130,20 euro sia per il rilascio la prima volta sia per il rinnovo. Considerando quanto detto è evidente che il passaporto italiano è il più costoso d’Europa. In Germania costa 60 euro mentre in Spagna solo 30euro.

Passaporto in Italia tra rilascio e rinnovi

Va sottolineato che, quando si parla di tempi più veloci si fa riferimento alle tempistiche per le richieste. Quest’ultime dipendono dall’Ufficio di Polizia di competenza e della Provincia di residenza/domicilio dell’utente che richiede il passaporto.

Con la nuova procedura, l’ufficio postale si limita a fare da tramite. Alla fine dell’operazione di richiesta verrà rilasciata una ricevuta. Quest’ultima indicherà l’Ufficio di Polizia che gestirà la richiesta insieme al codice del protocollo di riferimento. È presente anche l’alternativa che permette agli utenti di richiedere la consegna del passaporto direttamente a casa tramite Poste.

Ciò che preoccupa davvero gli utenti sono però i tempi di attesa. Secondo un’inchiesta condotta da Altroconsumo, effettuata in 19 città, ha evidenziato una situazione che in generale presenta dei miglioramenti. Infatti, fino a circa sei mesi fa, i tempi di attesa per la verifica dei documenti, potevano andare da molte settimane fino anche ad alcuni mesi. Ora sembra che la situazione stia diventando più “ragionevole” in almeno 10 città su 19. A Bari si tratta di 20 giorni, a Pescara, la più veloce in assoluto, sono 2 giorni. Mentre, in altre città come Cagliari, Torino, Firenze, Bologna e Milano i tempi restano ancora troppo lunghi. Si parla anche di oltre i tre mesi per ottenere il passaporto. Addirittura, a Pordenone si parla di 8 mesi. Mentre a Bergamo non risultano esserci appuntamenti liberi.