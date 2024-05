Iliad: 3 offerte FLASH fino a 250 GB con il 5G attivo

Nessuno si aspettava una sorta di festeggiamento del genere ma a quanto pare ancora una volta Iliad ha sorpreso tutti. Il gestore attualmente leader in Italia è venuto fuori con tre offerte straordinarie, tutte già disponibili sul sito ufficiale.

Queste, che appartengono di diritto alla linea Flash, stanno riuscendo a stimolare anche coloro che erano distanti da Iliad a sottoscrivere una soluzione. In ognuna delle tre promo ci sono minuti, messaggi e giga in gran quantità, forse anche oltre ciò che occorre. Ogni dettaglio è descritto per filo e per segno nel prossimo paragrafo.

Iliad, le 3 offerte migliori del momento da portare a casa sono Flash

Si parte innanzitutto con quella che campeggia in alto sul sito ufficiale, ovvero la Flash 200, chi sarà disponibile per altri 27 giorni. Per un prezzo di 9,99 € mensili gli utenti possono beneficiare di chiamate senza limiti verso chiunque, SMS senza limiti verso tutti e 200 giga per navigare in rete usando il 5G, il quale è compreso nel prezzo.

Segue l’altra offerta, la Flash 150, adatta a coloro che vogliono spendere meno e che non hanno particolari esigenze in termini di rapidità di connessione. Questa offerta mobile di Iliad costa solo 7,99 € al mese per sempre con all’interno chiamate e messaggi senza limiti e 150 giga in 4G per la rete mobile.

Chiude l’offerta migliore in assoluto per quanto riguarda l’abbondanza di contenuti: la nuova Flash 250. Fino ad oggi inedita, questa offerta mobile garantisce il meglio con 250 giga in rete 5G ogni mese. Ovviamente neanche qui mancano minuti ed SMS senza limiti verso tutti, il tutto ad un prezzo di soli 11,99 € mensili per sempre.

In tutti i casi c’è un costo di attivazione da pagare che equivale a 9,99 € da sostenere una tantum. Non ci sono limiti per scegliere queste offerte, in quanto Iliad le garantisce a chiunque indifferentemente dal gestore da cui si proviene.