A neanche sei mesi dal lancio ufficiale di Samsung Galaxy S24 ovviamente come prevedibile si inizia già a parlare del suo erede, S25, nel dettaglio della sua variante ultra, questa volta il focus si concentra sul comparto fotografico che da sempre è un punto fondamentale negli smartphone top di gamma di casa Samsung, la quale ci ha abituati discretamente bene nel corso degli anni.

In rete sono trapelate delle nuove nuove informazioni inerenti proprio i sensori che saranno montati a bordo sul prossimo prossimo top di gamma Samsung, a offrirceli e il noto leaker Ice Universe, il quale sul social Weibo ha rilasciato alcuni dettagli a tal proposito.

Cosa è emerso

Stando a quanto emerso, il top di gamma Samsung continuerà ad avere quattro fotocamere e non tre come si era ipotizzato precedentemente, per quanto riguarda la fotocamera principale vanterà ancora una risoluzione di 200 megapixel accoppiata ad un teleobiettivo 5x da 50 megapixel, la novità arriva per quanto riguarda i sensori ultra grandangolare ed il teleobiettivo 3x, a quanto pare il sensore integrato andrà incontro ad un aumento di risoluzione pari a 50 megapixel, un upgrade atteso da tantissimo tempo dal momento che questi due sensori non vengono aggiornati addirittura da lontano Galaxy S21, tale risoluzione consentirebbe un miglioramento non solo della qualità delle foto ma anche dell’illuminazione in scatti notturni grazie all’implementazione della tecnologia pixel binning.

Si tratta di un passo in avanti fondamentale per Samsung per restare competitiva nel mondo degli smartphone di gamma, altre realtà infatti hanno già introdotto questa miglioria, un esempio è Google con il Pixel 8 Pro e Xiaomi 14.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo di info direttamente da Samsung per avere l’ufficialità o la smentita di queste informazioni, se tutto ciò fosse vero sarebbe addirittura possibile registrare i video in 8K anche con queste fotocamere.