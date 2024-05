Tesla rivede i suoi obiettivi: il calo delle vendite porta a nuove strategie

La domanda per i veicoli full electric cala e la Tesla si trova inevitabilmente in difficoltà con la sua strategia che persegue ambiziosi obiettivi di elettrificazione pura. L’azienda è ora costretta a rivedere alcuni suoi punti, soprattutto dopo la sostanziale diminuzione delle vendite avvenuta pari a all’8,5%, accompagnata da un calo del 9% nei ricavi e addirittura del 55% nell’utile netto su base annua.

Davanti a queste difficoltà e ad un mercato non favorevole, pare che la Tesla stia riconsiderando la sua strategia per il futuro. Prima il suo fine ultimo era quello di raggiungere la vendita di 20 milioni di auto elettriche ogni anno entro 6 anni a partire da oral. L’azienda come prevedibile ha deciso di abbandonare il suo piano, riconoscendo che se vuole sopravvivere deve adattarsi necessariamente alle differenti condizioni e richieste di mercato. Elon Musk prevede di aumentare leggermente la produzione attraverso delle strutture migliorate. Inoltre, sebbene si sia discusso parecchio sul futuro della Model 2, il modello non verrà cancellato come riportato da alcuni rumor, ma anzi il progetto sembra stia proseguendo.

La Tesla ora punta ad una diversificazione dei modelli proposti

Elon Musk ha tenuto a ricordare che la sua Tesla non è solo una casa di produzione di auto. Si tratta di una delle aziende più potenti che si impegna su differenti fronti tecnologici come l‘intelligenza artificiale ed anche la robotica. I progetti futuri della società prevedono infatti un lavoro su entrambi gli aspetti anche grazie alla realizzazione d un androide e dei tanto discussi robotaxi con guida autonoma.

Tesla potrebbe aver già anticipato il suo progetto di robotaxi attraverso un video condiviso con gli investitori. Il nuovo veicolo autonomo avrebbe, da quanto si intravede dalle immagini, un abitacolo privo di volante e un paraurti anteriore simile a quello del Cybertruck. Il veicolo infatti potrebbe essere una versione rivisitata del noto pick-up, con un corpo più corto e solo due sedili anteriori, senza avere la stessa parte posteriore, ma con una batteria più potente per una maggiore autonomia. Tesla sta dunque affrontando un periodo di cambiamento e adattamento. Riuscirà a starne al passo e a far risalire le vendite con i suoi futuri progetti?