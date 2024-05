Il produttore tech Oppo si sta preparando per ampliare la sua line up di prodotti con tanti nuovi dispositivi. Tra questi, non ci saranno soltanto smartphone ma anche dei nuovi tablet. Uno di questi sarà ad esempio il prossimo Oppo Pad 3, erede del modello presentato sul mercato ormai circa un anno fa. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato quelle che dovrebbero essere le sue specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo Pad 3, il leaker Digital Chat Station rivela le presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato in rete quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche del prossimo tablet di casa Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Pad 3. Secondo quanto rivelato dal leaker, il nuovo tablet dell’azienda dovrebbe vantare la presenza di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 12.1 pollici e con una risoluzione pari a 3000 x 2120 pixel. Il pannello dovrebbe avere un form factor di 7:5 e dovrebbe avere una luminosità di picco di 900 nits.

Frontalmente dovrebbe essere collocata una fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP, mentre sul retro dovrebbe trovare posto una fotocamera posteriore da 13 MP. Dal punto di vista prestazionale, sembra che ci troveremo di fronte ad un tablet top di gamma. In particolare, a bordo dovrebbe esserci infatti il soc Snapdragon 8 Gen 3, con diversi tagli di memoria comprendenti fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno.

Rispetto al suo predecessore, quindi, ci dovrebbero essere diversi miglioramenti, come il display più risoluto e il processore più prestante. Ricordiamo ovviamente che per il momento si tratta solo di rumors e che dovremo attendere la conferma ufficiale da parte dell’azienda. Ricordiamo inoltre che il nuovo Oppo Pad 3 potrebbe arrivare in veste ufficiale in Europa con un altro nome, ovvero come OnePlus Pad 2. Vi terremo comunque aggiornati non appena emergeranno nuove informazioni.